Ученые предупредили о сильных магнитных бурях 18 и 19 апреля

Наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на Землю ожидается в субботу и воскресенье, что запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Фото: Институт космических исследований (ИКИ) РАН

По расчетам ученых, в пятницу до конца дня поток быстрого солнечного ветра, который сейчас формируется в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю, запустив примерно 2-3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки.

Данная дыра существует на Солнце уже несколько месяцев, периодически возвращаясь к Земле с интервалом около 27 дней — это время, которое требуется Солнцу на полный оборот вокруг оси. 

«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности», — отметили в лаборатории.

Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится.

Несмотря на очевидное падение вспышечной активности, текущий год остается довольно напряженным в геомагнитном плане. За первые 100 дней года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть в красный цвет были окрашены примерно каждые четвертые сутки. По данному показателю год пока находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003 году, который на данный момент является рекордным как по мощности солнечных вспышек, так и по количеству магнитных бурь.

Повышенная геомагнитная активность предположительно будет сохраняться как минимум до конца года, а вероятно, и в следующем году, после чего быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума.

