Церемония вручения Боевого знамени и госнаград подразделениям 76-й дивизии прошла в Пскове

На территории расположения 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии прошла торжественная церемония вручения Боевого знамени и государственных наград, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе мероприятия 35-му отдельному медицинскому отряду (аэромобильному) было вручено Боевое знамя — официальный символ и реликвия воинской части. Также, согласно указам президента Российской Федерации, 175-й гвардейский отдельный разведывательный батальон был награжден орденом Александра Невского, а 4-й гвардейский зенитный ракетный полк — орденом Суворова. Награды были прикреплены к Георгиевским знаменам частей.

От имени правительства Псковской области к военнослужащим обратилась вице-губернатор Ольга Тимофеева. Она зачитала приветственный адрес губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Поздравляю 35-й отдельный медицинский отряд с вручением боевого знамени, 175-й гвардейский отдельный разведывательный батальон с награждением орденом Александра Невского, а также 4-й гвардейский зенитный ракетный полк с награждением ордена Сурова. Это признание президентом Российской Федерации ваших особых заслуг, профессионализма, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества и национальных интересов России. Сегодня вы находитесь в эпицентре решающих событий новейшей истории нашей страны. На самых сложных участках фронта, в условиях суровых испытаний, вы стойко и мужественно выполняете свои боевые задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Вы всегда там, где нужен успех и где рождается победа. Воины и десантники, благодарю вас за отвагу, преданность присяге и верность Родине. Жители Псковской области гордятся вами, и мы вместе сделаем все для нашей победы. Желаю всему личному составу 76-й десантно-штурмовой дивизии крепкого здоровья, стойкости духа и успеха в выполнении боевых задач», - сказано в поздравительном адресе Михаила Ведерникова.

Церемония завершилась выносом знамен под марш военного оркестра.

В мероприятии приняли участие представители командования Воздушно-десантных войск, ветеранских организаций, органов исполнительной власти, сенатор Алексей Наумец, вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, митрополит Псковский и Порховский Матфей, военнослужащие.