Александр Котов о дне памяти жертв геноцида: «Важно, чтобы память стала щитом от повторения»

Важно сохранить правду о геноциде советского народа, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.

В этом году эта памятная дата отмечается впервые.

«И для Псковской области она имеет особое значение — наша земля помнит всё. Дулаг-100 – концлагерь под Порховом, где погибли десятки тысяч военнопленных и мирных жителей. Красуха – деревня в Порховском районе, ставшая символом нечеловеческой жестокости и массового уничтожения целых семей. Гдов, Остров, Печоры – десятки мест, где фашисты стирали с лица земли не просто населённые пункты, а жизни, судьбы, будущее», - отметили в пресс-службе регионального парламента.

В честь памятной даты ранее состоялось возложение цветов к мемориалу на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100».

«Геноцид советского народа – это не просто страница в учебнике истории. За сухими цифрами потерь стоят судьбы реальных людей. Замученных стариков и женщин, и детей, которым не дали вырасти. Сегодня важно не просто вспомнить. Важно сохранить правду. Чтобы никто не смог сказать, что этого не было. Чтобы память стала щитом от повторения», – подчеркнул спикер Собрания Александр Котов.