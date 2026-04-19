Месяц открытых дверей завершился в Псковской областной больнице

Месяц открытых дверей завершился в Псковской областной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

«Апрель стал для ПОКБ настоящим месяцем встреч с будущими коллегами. Мы участвовали в серии профориентационных мероприятий — от онлайн-Дня открытых дверей до масштабной Ярмарки вакансий в ПОКБ и выступления на Фестивале профессий в рамках Всероссийской ярмарки "Работа России"», - сообщили в больнице.

На всех площадках специалисты больницы рассказывали о вакансиях для врачей, медсестёр и младшего персонала, об условиях целевого обучения, подъёмных и поддержке молодых специалистов, а также о жизни и работе медиков в Псковской области.

 

Особое внимание на Фестивале профессий 17 апреля в Доме молодёжи было уделено теме наставничества.

«Мы представили опыт больницы как пример успешной практики наставничества: как мы помогаем молодым специалистам адаптироваться, развиваться и уверенно начинать карьеру под руководством опытных коллег. Спасибо всем, кто приходил, задавал вопросы, записывал контакты и делал осознанный выбор! Если вы не успели пообщаться с нами — не беда. Запись на целевое обучение и консультации по трудоустройству доступны в любой момент через организационно-методический отдел ПОКБ», - добавили в больнице.

