Традиционную акцию «Грядка ЛДПР» запустили в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Весна в самом разгаре, а значит, самое время позаботиться о будущем урожае. Псковское региональное отделение ЛДПР продолжает традиционную акцию "Грядка ЛДПР" — дарим семена овощей и зелени всем, кто любит землю, свой огород и хочет вырастить что-то своими руками. Приходите, будет по-настоящему солнечно и душевно. Ждём вас по адресу: Псков, улица Юбилейная, 45. Хорошего урожая! Пусть каждая грядка радует, а лето выдаётся тёплым и богатым на дачные победы!» - сообщили в реготделении ЛДПР.

В приложении VK mini app «Грядка ЛДПР» все желающие могут найти календарь посадок и полезные советы.