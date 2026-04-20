Какой букет лучше не нести домой, ответили россиянам

Научный сотрудник НОД-ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин рассказал, букет из каких цветов лучше не нести домой, если у вас есть домашние животные.

«Все едут к себе на дачу, все, естественно, уже хотят весны. Все луковичные, которые весной зацветают, содержат алкалоиды, поэтому они все опасны. Самые опасные — это тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Всё, что имеет луковичку внизу», — сказал эксперт.

Среди домашних растений, по его словам, самыми опасными для питомцев являются диффенбахия, монстера. Филин отметил, что сегодня существуют сайты с информацией о том, какие растения и для каких животных опасны, пишет радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что токсичные вещества содержатся во всех частях цветов, даже срезанных.

«Если вам, предположим, подарили букет лилий, и у вас нет аллергии — это прекрасно. Но если у вас дома есть собаки, или, что еще хуже, кошки, то таким букетом нужно полюбоваться, на работе поставить и не нести домой. Если у вас кошка всё любит пробовать на вкус, она обязательно попробует лилии, и с ней может случиться нехорошее», — заключил Филин.