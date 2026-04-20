Стало известно, когда аватарка с известной персоной грозит уголовным делом

Использование аватарки с изображением известного человека в социальных сетях может в определенных случаях стать причиной привлечения пользователя интернет-ресурсов к уголовной ответственности. Об этом рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.

«Использование фото известного человека на аватарке формально требует согласия и соблюдения авторских прав, но само по себе редко влечет ответственность», - сказал он.

По словам адвоката, риски возникают, если создается впечатление, что это настоящий аккаунт человека, либо затрагиваются его права. Тогда возможны требования по удалению фото и взыскания компенсации, пишет ТАСС.

«Уголовная ответственность наступает не из-за самой аватарки, а в случае, если через такой аккаунт совершаются правонарушения: мошенничество, клевета или распространение запрещенного контента. В этих случаях аватарка может рассматриваться как инструмент правонарушения», - сказал Чанышев. 

