Стало известно, когда аватарка с известной персоной грозит уголовным делом

Использование аватарки с изображением известного человека в социальных сетях может в определенных случаях стать причиной привлечения пользователя интернет-ресурсов к уголовной ответственности. Об этом рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.
По словам адвоката, риски возникают, если создается впечатление, что это настоящий аккаунт человека, либо затрагиваются его права. Тогда возможны требования по удалению фото и взыскания компенсации, пишет ТАСС.
«Уголовная ответственность наступает не из-за самой аватарки, а в случае, если через такой аккаунт совершаются правонарушения: мошенничество, клевета или распространение запрещенного контента. В этих случаях аватарка может рассматриваться как инструмент правонарушения», - сказал Чанышев.