Запомнить и сообщить — псковичей просят помочь в борьбе с наркотиками

Все знают, что наркотики убивают: употребление запрещенных веществ приводит к разрушению здоровья, деградации личности, социальным проблемам и нередко - к преждевременному уходу из жизни. Поэтому так важно, чтобы в борьбе с этим злом участвовали не только правоохранительные органы, но и общественность. Чтобы привлечь внимание к проблеме распространения наркотиков, с 20 апреля в Псковской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью».

О целях антинаркотического мероприятия, а также о том, какие наркотики и откуда поступают к нам в регион, чем они опасны и когда граффити становится соучастием в наркопреступлении, рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Валерий Баев.

Помощь граждан важна

- Ежегодно по инициативе МВД России на территории всей нашей страны, в том числе в Псковской области проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». В этом году она пройдет в два периода: с 20 апреля по 1 мая и с 21 сентября по 2 октября.

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, получение значимой информации и оказание консультативной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

В период проведения акции мы информируем население о возможности сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, а также о наркологических службах в области, куда в случае необходимости можно обратиться. Одновременно мы проводим разъяснительную работу, в рамках которой доводим информацию о вреде наркотиков, о последствиях их потребления, об ответственности за употребление и за незаконный оборот наркотиков.

- Много ли в рамках акции поступает сообщений от граждан? Чаще это анонимные звонки?

- В последнее время отношение граждан к незаконному обороту наркотиков изменилось, и они готовы сообщать сведения, которые стали им известны, даже не анонимно. Например, в прошлом году в июле житель Островского района, увидев молодого человека, размещающего что-то в населенном пункте, в котором он проживает, незамедлительно сообщил об этом в УМВД России по Псковской области. Были приняты меры реагирования. Задержано лицо, которое являлось закладчиком наркотических средств. Изъято порядка 15 уже размещенных им для сбыта закладок. Деятельность его пресечена. То есть помощь граждан важна, и реакция наша - незамедлительная.

Также, когда граждане обращают наше внимание на то, что в лесополосах вблизи населенных пунктов размещаются закладки, и мы получаем об этом информацию, принимается решение об отправлении туда нарядов наружных служб - ППСП, ДПС. Соответственно, тоже задерживаются и потребители, и сбытчики наркотиков.

- Всегда считалось, что для Псковской области проблема наркомании и наркоторговли не характерна. Ну что тут больше проблем с алкоголем. Что-то изменилось за последнее время?

- Ежегодно проводится мониторинг, и уже много лет наркоситуация в нашей области оценивается как нейтральная. Это хороший показатель, потому что в других регионах она напряженная, кризисная, предкризисная. Однако, в оценке наркоситуации отталкиваемся от числа лиц, преступная деятельность которых пресечена. Число зарегистрированных преступлений, может варьироваться из года в год. Когда-то мы больше закладок изымаем, когда-то меньше. На протяжении нескольких лет это порядка 150 лиц в год. За первый квартал этого года правоохранительными органами пресечена деятельность 53 человек, что чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года - 51 человек.

- В каких наркопреступлениях замешаны задержанные?

- В этом году у нас ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков на территории города Великие Луки. Задерживались в этом году закладчики. Также мы задерживаем и потребителей, которые приобретают наркотические вещества для личного использования. В такой работе участвуют не только оперуполномоченные УНК, но и сотрудники ППСП, участковые.

Среди задержанные примерно 70% - сбытчики, остальные - потребители. Естественно, мы нацелены больше на пресечение сбыта, чем на задержание наркопотребителей.

Чем опасна «синтетика»

- Какие виды наркотических веществ наиболее распространены сейчас? В чем их опасность? Отличается ли картина от ситуации 10-летней давности?

- Наркоситуация меняется постоянно. Сейчас большое распространение получили наркотики синтетического происхождения. Если 10 лет назад большую часть в общей массе составляли вещества растительного происхождения, то теперь это синтетика. Примерно 10 лет назад цифра по изъятию была приблизительно такой же - около 400 кг и 70% из них были наркотики растительного происхождения. Сейчас приблизительно столько же наркотиков изымается, но теперь 70-80% - это синтетика.

- Насколько синтетические наркотики опасны?

- Все наркотики опасны. Нельзя говорить, что они лучше, какие-то хуже. Но появляются новые наркотики, последствия потребления которых непредсказуемы. Синтетика еще чем опасна? При химическом производстве концентрация может быть такой, что при употреблении возможна и смертельная передозировка.

- Как можно выявить факт употребления наркотиков? Насколько эффективны эти методы в отношении новых видов наркотиков?

- Мы возбуждаем административные дела в отношении задержанных граждан. И в рамках административного производства направляем их на медицинское освидетельствование. Проводится экспертиза биологических сред задержанных лиц, заподозренных в употреблении. Врач на основании химико-токсикологического исследования дает заключение о том, какие вещества обнаружены. У нас сейчас нет такого наркотика, который мы не смогли бы определить.

- Что грозит человеку за употребление наркотиков?

- Штраф от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Но одновременно судами области на привлеченного к ответственности возлагаются дополнительные обязанности в виде прохождения диагностики у врача-нарколога, профилактического лечения либо лечения от наркомании. Мы получаем сведения об этом и осуществляем контроль за теми лицами, кому назначены такие меры. Если они их не исполняют, то им грозит штраф либо арест до 30 суток.

- То есть они ставятся на учет к наркологу?

- Да, они наблюдаются у нарколога. Все зависит от стадии их зависимости. Либо это профилактические меры, если человек случайно употребил, либо это уже лечение и наблюдение. В течение года они должны отмечаться у нарколога, отмечаться, ежемесячно сдавать тесты.

Наркоугроза в интернете

- Откуда к нам поступают наркотики?

- Наша область находится на границе с несколькими государствами и с такими крупным регионами нашей страны, как Ленинградская область и город Санкт-Петербург. Наркотики поступают большей частью из других регионов к нам. Но есть и свои нарколаборатории. В 2024 году правоохранительные органы ликвидировали три нарколаборатории, в прошлом году - шесть. И про одну в этом году я уже говорил.

Одним из значимых результатов стала ликвидация в начале прошлого года лаборатории по производству синтетического опиоида. Было изъято свыше 20 кг этого наркотика. Операция разрабатывалась совместно с региональным управлением ФСБ и с коллегами из Беларуси. Три лица были задержаны. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Всего лабораторий по изготовлению этого наркотика в России было три. Но то, что производилось в наших лабораториях, чаще всего предназначалось для сбыта на территории других регионов. Так, в декабре прошлого года мы ликвидировали нарколабораторию на территории Псковского района. Мужчина занимался разведением рыбы в большом ангаре, а потом «перепрофилировался». Но что характерно - все прекурсоры (производные для производства наркотиков) и лабораторное оборудование он забирал на территории Ленинградской области. И то, что производил, должен был отправлять туда же. Чаще всего лаборатории работают именно так.

Это связано с тем, что у нас в Псковской области численность населения небольшая, а населенных пунктов огромное количество. И легко приобрести или снять дом, в котором можно скрытно что-то сделать. Те, кого мы задерживали, - это как раз приезжие, которые арендовали дома в нашем регионе и в последующем производили там наркотики.

- Как распространяются наркотики? Развитие информационных технологий повлияло на работу наркоконтроля?

- Сейчас, наверное, процентов 80 преступлений, связанных с наркотиками, осуществляются с использованием сети интернет. Даже химика-изготовителя из лаборатории, которую в конце года раскрыли, обучали дистанционно через определенные мессенджеры. И сбыт также у нас проходит чаще всего дистанционно. Хотя достаточно часто мы задерживаем и тех, кто из рук в руки сбывает наркотики. Например, в этом году был задержан пскович, сбывавший наркотики растительного происхождения при личной встрече. В ходе проведения у него обыска, изъято более двух килограммов наркотического вещества.

- Сложнее стало работать?

- Нам никогда не было легко работать. Выявление наркотиков - это латентные, скрытые преступления. Об этом никто не рассказывает, в отличие от кражи, когда есть заявитель, например, у которого что-то украли. Поэтому всегда было сложно. Развиваемся: уже несколько лет на базе управления решением Министерства внутренних дел России в каждом регионе созданы в управлении по контролю за оборотом наркотиков отделы по противодействию наркоугрозе в сети интернет, которые специализируется именно на IT-преступлениях и противодействуют им.

Профилактика работает

- Часто ли несовершеннолетние задерживаются за преступления связанные со сбытом наркотиков? Какое наказание им грозит, если например им нет 14 лет? Помогает ли профилактическая работа с ними?

- К счастью, за последний год несовершеннолетних в возрасте до 14 лет мы не задерживали. Но, если подростки совершают такие преступления, то могут быть помещены в специальные учебные учреждения закрытого типа. Ответственность будет.

Что касается несовершеннолетних 14 лет и старше, то в прошлом году трое таких лиц были привлечены к уголовной ответственности, в том сбытчики. В этом году задержан один подросток, прибывший из Санкт-Петербурга и размещавший здесь на территории города закладки.

Причем, есть опасность не только вовлечения детей в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В последнее время есть проблемы использования несовершеннолетних в мошеннических схемах, легализации денежных средств, добытых преступных путем, террористических акциях. В рамках профилактики мы рассказываем обо всех этих угрозах, которые существуют в сети интернет для молодежи. 7 апреля у нас в Пскове был крупный форум «Цифровые угрозы для молодежи», где были специалисты по разным направлениям, которые рассказывали о том, как избежать вовлечения в преступные схемы. Нам активно помогают волонтеры, уполномоченный по правам ребенка. И профилактика работает: сейчас среди молодежи наркотики - это уже не модно.

- Как пресекается реклама наркотиков, в том числе «наружная» - граффити на стенах?

- В Пскове была задержана пара, мужчина и женщина, прибывшие из другого региона. Буквально за неделю они нанесли на территорию города порядка 900 граффити с рекламой «магазина». Их деятельность была пресечена, задокументирован сбыт наркотиков. Недавно осудили девушку, она получила реальный и довольно крупный срок лишения свободы.

Даже нанесение граффити с рекламой магазина - это соучастие в сбыте наркотиков. И наша практика теперь распространяется как положительный опыт по всей России.

Сейчас есть много возможностей борьбы с этими граффити. Наше управление проводит ежемесячные рейды по закрашиванию надписей. Мы привлекаем волонтеров антинаркотического движения. Также «Движение Первых» и студотряды нам помогают. Выходим в город, закрашиваем надписи.

- Граждане могут помогать вам в этой работе?

- Любой человек, увидев такую надпись, может обратиться в управляющую организацию, чтобы та приняла меры к закрашиванию. Также сейчас работает мобильное приложение «Решаем вместе», в котором можно информацию о таком граффити разместить и надпись будет удалена.

И в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» мы ждем сообщений от жителей и готовы консультировать их по всем вопросам. Хотелось бы попросить наших граждан, если они видят что-то подозрительное, самим не вмешиваться, не пытаться кого-то задержать, а максимально запомнить приметы, номера и тому подобное и незамедлительно сообщить в полицию.

Граждане могут сообщить информацию, касающуюся незаконного оборота наркотиков как на телефон 112, так и на телефон доверия дежурной части УМВД, в том числе анонимный: 8 (8112) 59-22-33. Обращение будет рассмотрено, информация принята к сведению, проверена и приняты меры.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой