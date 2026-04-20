Студентки третьего курса института образования и социальных наук ПсковГУ Ульяна Балохина и Мария Скобелева вышли в финал всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Они выступали в категории «Бакалавриат» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Ульяна Балохина участвует в подобном испытании впервые. Добиться успехов она смогла благодаря упорству и опыту работы в дефектологии. На олимпиаде студентке нужно было предложить использование игр в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ, в работе ей помогли консультации специалистов псковского Центра лечебной педагогики.

«Атмосфера мероприятия была незабываемой, а задания — продуманными и практико-ориентированными», — поделилась Ульяна и добавила, что была рада применить теоретические знания для решения реальных задач.

Студентка Мария Скобелева — опытная участница. Год назад она уже становилась победителем олимпиады «Я — профессионал», но в этом году решила снова попробовать свои силы.

Дойти до финала Марии помогли глубокие познания в профессии и вдумчивое отношение к работе. Студентка представила жюри свою разработку. Она предложила использовать ресурсы проекта «Дорога истории» для воспитания патриотизма во время работы над речью со старшими дошкольниками. Проверить качество разработки на практике Мария Скобелева смогла в псковском детском саду №48.

«Несомненно, это был ценный опыт: он не только расширил профессиональные горизонты, но и вдохновил на дальнейшее развитие», — оценила конкурс Мария Скобелева.

Отметим, в состав жюри олимпиады «Я — профессионал» вошли заведующий и преподаватели кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями института образования и социальных наук ПсковГУ Наталья Шлат, Елена Виноградова и Елена Яковлева.

Координатор олимпиады от ПсковГУ Юлия Тимофеева подчеркнула, что педагоги университета уже не первый год работают в составе жюри на финальном этапе олимпиады.

«Ценность профессионального опыта и накопленная научно-исследовательская база позволяют нашим преподавателям объективно и полно оценивать потенциал каждого проекта, предложенного финалистами. Ждем итоговых результатов и болеем всей душой за наших студентов!» — подытожила Юлия Тимофеева.

Олимпиада «Я — профессионал» проходит в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Всероссийская олимпиада охватывает разные направления подготовки: технические, гуманитарные, естественно-научные, педагогические, аграрные и медицинские.