«Диктант Победы» напишут в малом зале псковского Дома профсоюзов

В малом зале Дома профсоюзов в Пскове разместится площадка проведения Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов — «Диктанта Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Участие в написании «Диктанта Победы» на профсоюзной площадке примут 20 человек.

Диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Мероприятие начнется 24 апреля в 10.00 и продлится в течение 45 минут. Участники, проявившие наиболее высокий уровень исторической грамотности, получат поощрение.

Напомним, для очного проведения «Диктанта Победы» в Псковской области зарегистрировано 12 площадок.