 
Общество

Фестиваль творчества и музыки «Вдох» пройдёт в Пскове 16 мая

Фестиваль творчества и музыки «Вдох» пройдет в псковском парке Строителей 16 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Гостей фестиваля ждёт насыщенный день — с 10:00 до 21:00 будут работать более 20 мастерских под открытым небом. Опытные ремесленники проведут занятия по самым разным направлениям: от витражной техники и росписи гипсовых фигур до вязания и создания русской народной куклы. Посетители смогут самостоятельно изготовить пряники или расписать их, сплести браслеты из натуральных камней, сделать шпильки или мини‑гребни.

При покупке изделия у мастера каждый гость получит шанс поучаствовать в розыгрыше призов. Творческую атмосферу дополнят разнообразные активности: игры, граффити и коллективная работа над фотозоной. Вместе с командой «Экобазы» посетители создадут арт‑объект из картона в форме названия фестиваля — «Вдох».

Параллельно развернётся выставка‑ярмарка, где будут представлены ловцы снов, кожаные и деревянные изделия, зефирная флористика, ватные игрушки, 3D‑изделия, вязаные вещи, украшения в технике макраме, маршмеллоу и «Псковские цукаты».

Музыкальную атмосферу фестиваля обеспечат группы «Шамбала» и «Караван», Богдан Скородумов, диджеи Прия и Денис Йорд, а также Оля Репп и Колледж забытых искусств. Поэтические чтения представят участники Совета молодых литераторов.

Рукодельница Надежда Михайлова, одна из инициаторов и организаторов фестиваля, рассказывает:

«Я уже много лет езжу на разные фестивали и вижу фестивальную жизнь изнутри, и в моей голове всегда звучало: а что, если я сама создам творческий фестиваль и смогу объединить наших мастеров, творцов, ремесленников и музыкантов в одном пространстве. Это будет полезно псковским рукодельницам и ремесленникам и порадует псковичей. Подобная инициатива поспособствует развитию туристического потенциала моего родного и любимого города. И благодаря большой поддержке моя идея воплощается в жизнь. Спасибо большое Молодёжному центру, Евгению Шелемба и Виолетте Прохоровой за огромную помощь в организации, а также моим вдохновителям Ксении Куценко, Анне Носовой, Евгению Рудому и Екатерине Ульяновой. И всем-всем творческим людям, с которыми вы сможете познакомиться на фестивале «Вдох».

Вход на фестиваль свободный.

Фестиваль проходит при поддержке МБУ «Псковский городской молодёжный центр». Партнёр мероприятия кафе «Гренка».

Реклама на ПЛН

