В Островском округе определили победителей муниципального этапа «Зарницы 2.0»

Муниципальный этап Всероссийской военно‑патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории завершился в Островском округе. Пять отрядов прошли испытания, показав командный дух и морально‑волевые качества. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале в мессенджере МАХ.

По словам Дмитрия Быстрова, участники мужественно преодолевали все этапы соревнований, продемонстрировав не только ловкость, силу и смелость, но и сплочённость, ответственность, стремление к победе.

Итоги старшей возрастной группы:

1‑е место — отряд «Допризывник» (Средняя школа № 7 им. В. Н. Пушкарева);

2‑е место — отряд «Дух Единства» (Средняя школа № 4);

3‑е место — отряд «Орлы» (Средняя школа № 1).

Победителям пожелали успехов на региональном этапе игры, который пройдёт с 12 по 17 мая в Великих Луках.