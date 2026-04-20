В Островском округе определили победителей муниципального этапа «Зарницы 2.0»

Муниципальный этап Всероссийской военно‑патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории завершился в Островском округе. Пять отрядов прошли испытания, показав командный дух и морально‑волевые качества. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / МАХ

По словам Дмитрия Быстрова, участники мужественно преодолевали все этапы соревнований, продемонстрировав не только ловкость, силу и смелость, но и сплочённость, ответственность, стремление к победе.

 

Итоги старшей возрастной группы:

  • 1‑е место — отряд «Допризывник» (Средняя школа № 7 им. В. Н. Пушкарева);
  • 2‑е место — отряд «Дух Единства» (Средняя школа № 4);
  • 3‑е место — отряд «Орлы» (Средняя школа № 1).

Победителям пожелали успехов на региональном этапе игры, который пройдёт с 12 по 17 мая в Великих Луках.

