Антон Мороз провёл встречи с партийными активами в четырёх муниципальных округах Псковской области

Депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз провел серию встреч с партийными активами «Единой России» в четырёх муниципальных округах — Порховском, Дновском, Струго‑Красненском и Плюсском. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / МАХ

Вместе с председателем Псковского областного Собрания, депутатом по округу № 8 Александром Котовым и руководителем Порховской межрайонной больницы Дмитрием Мельцером Антон Мороз обсудил насущные вопросы с жителями территорий. В работе также приняли участие главы округов — Юрий Семёнов, Владимир Цветков, Александр Волков и Наталья Иванова.

В ходе открытых диалогов жители поднимали широкий спектр вопросов из самых разных сфер жизнедеятельности: дороги, благоустройство, медицина и многое другое.

«На встречах жители в свободном диалоге поднимали вопросы из самых разных сфер жизнедеятельности: дороги, благоустройство, медицина и многое другое, — рассказал Антон Мороз. — Зачастую для их решения требуется не столько финансирование, сколько чётко выстроенная цепочка взаимодействия ответственных лиц. Конечно, поднимались и вопросы финансирования. К слову, люди на территориях не сидят сложа руки, надёжным инструментом для решения проблем местного значения стали ТОСы. Активность жителей с каждым годом возрастает, местные власти стремятся поддержать инициативы неравнодушных граждан».

В завершение депутат выразил личную благодарность коллеге: «От души благодарю Александра Алексеевича за заботу о территориях округа. Его мудрость и жизненный опыт служат на благо людей!»