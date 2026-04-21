 
Общество

Как россияне относятся к требованию быть на связи в нерабочее время, показал опрос

Свыше половины россиян уверены, что требование оставаться на связи после окончания рабочего дня нарушает личные границы и может противоречить трудовому законодательству, следует из опроса Rublevo Business Park, проведенного в декабре 2025 года.

Согласно данным исследования, граждане РФ в большинстве своем не намерены отвечать на звонки руководства после завершения рабочего дня – такую позицию выразили 54,8% респондентов.

При этом многие продолжают выполнять рабочие задачи в свое свободное время из-за опасения подвести работодателя и коллег.

Глава управления персоналом бизнес-юнита ПЭК: LTL Дарья Самойлова отметила, что постоянное нарушение границ может привести к выгоранию, конфликтам и увольнению, пишет Радио Sputnik.

Она рекомендовала заранее установить рамки дозволенного в профессиональной коммуникации и предупредить начальство о недопустимости беспокойства вне рабочего времени.

