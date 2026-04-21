Юрист рассказала о мошенниках, предлагающих брать ипотеку за вознаграждение

Мошенники предлагают россиянам за вознаграждение брать ипотечные кредиты и уверяют, что будут их погашать, рассказала юрист Галина Земскова.

«Мошенники находят людей с хорошей кредитной историей и за вознаграждение вплоть до 500 тысяч рублей просят оформить ипотеку. При этом аферисты обещают сами выплачивать кредит, утверждая, что у них есть деньги, но якобы из-за плохой кредитной истории или "серой" бухгалтерии банк не дает ипотеку им», - сообщила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.

Более того, добавила Земскова, злоумышленники уверяют, что якобы через год или два года они переоформят квартиру на себя, а у жертвы за это время вырастет кредитный рейтинг.

«Как только квартира куплена и оформлена на дроппера, мошенники исчезают с деньгами, оставляя многомиллионные долги и суды с банком», - предупредила юрист.

Также аферисты могут предложить оформить ипотеку, незаконно используя статус IT-специалиста, участника СВО или материнский капитал. Земскова напомнила, что после оформления кредита правоохранители выявят подлог, а банк сможет потребовать досрочно погасить всю сумму займа или поднять ставку до рыночной, пишет РИА Новости.

Кроме того, как отметила юрист, все еще является актуальной схема с продажей квартиры с обременением или «мертвыми душами». Так, мошенники могут предложить подписать вместо контракта «купли-продажи» предварительный договор или займ с залогом на старую квартиру, маскируя его под основной документ.