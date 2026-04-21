10% работающих псковичей планируют продлить отдых в мае отпусками и отгулами — опрос

В этом году майские праздники, согласно постановлению правительства РФ, приходятся на 1—3 и 9—11 мая. Согласно результатам опроса SuperJob, 10% работающих псковичей собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны.

57% не планируют этого делать. Еще 16% опрошенных работают по сменному графику, а 17% пока не определились. 

Горожане 35—45 лет о намерении продлить майские выходные заявляли чуть чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых: если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких лишь 8%, то среди опрошенных с доходом от 150 тысяч рублей — уже 18%.

