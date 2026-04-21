 
Общество

Лебедь погиб в рыболовных сетях в Великих Луках

Белого лебедя нашли мертвым на озере в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки»

По словам очевидцев, птица запуталась в брошенной рыболовной сети.

«Хочу обратиться к рыбакам, которые трясутся, если не поймают рыбы. Вы знаете, что сети запрещены в нашей области? Если вам мало рыбы, то купите себе участок, выкопайте пруд и ловите, как хотите. Не надо кидать свои старые сетки в кусты или просто выкидывать на коряги. И в чем проблема выкинуть сеть в мусорный бак?» - вопрошает очевидец.

Подробности выясняются. 

