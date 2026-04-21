Одну из двух предложенных территорий благоустроят в Пушкинских Горах в 2027 году 

Две общественные территории Пушкиногорского округа выдвинуты на всероссийское голосование по отбору объектов, подлежащих благоустройству в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте». 

На голосование выдвинуты парк перед домом №10а на улице Первомайской и общественная территория напротив дома №2 и дома №4 на улице Совхозный переулок. Оба участка располагаются в рабочем поселке Пушкинские Горы. 

«Только одна из них получит финансирование на благоустройство в будущем году! Какая именно — зависит от вашего выбора!» — подчеркнула Оксана Филиппова, добавив, что голосование проходит до 12 июня.

Проголосовать за понравившуюся территорию можно на федеральной платформе «Госуслуги» (требуется авторизация через учетную запись портала) или через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах.

«Дорогие друзья! Ваше мнение действительно важно: именно жители определяют, какие пространства станут комфортнее и привлекательнее. Благодаря участию в подобных проектах наш округ уже преображался — и теперь у вас снова есть шанс повлиять на его развитие! Каждый голос очень важен!» — резюмировала Оксана Филиппова. 
Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

