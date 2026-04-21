Одну из двух предложенных территорий благоустроят в Пушкинских Горах в 2027 году 

Две общественные территории Пушкиногорского округа выдвинуты на всероссийское голосование по отбору объектов, подлежащих благоустройству в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».
Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
На голосование выдвинуты парк перед домом №10а на улице Первомайской и общественная территория напротив дома №2 и дома №4 на улице Совхозный переулок. Оба участка располагаются в рабочем поселке Пушкинские Горы.
Проголосовать за понравившуюся территорию можно на федеральной платформе «Госуслуги» (требуется авторизация через учетную запись портала) или через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах.
