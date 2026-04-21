День главного бухгалтера отмечают в России

21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух».

Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры, которые являются «правой рукой» любого руководителя, обеспечивая прозрачность и законность всех внутрихозяйственных процессов, что очень важно для успешного функционирования бизнеса. Благодаря их профессионализму и ответственности организация или компания сохраняет финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне, пишет Calend.ru.

«Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им «спасибо» за их нелегкий, но такой нужный труд», — говорят организаторы праздника.

Кстати, слово «бухгалтер» немецкого происхождения (Buchhalter) — от слов Buch — книга, Halter — держатель/держатель книги. Считается, что оно появилось в конце средневековья, а в Россию попало благодаря Петру I.

Дата же празднования Дня главбуха, по словам организаторов, выбрана совсем неслучайно. «Во-первых, конец апреля — как раз то самое время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными», — отмечают они. Ну а во-вторых, именно в этот день, 21 апреля, в 1994 году вышел в свет первый номер журнала «Главбух».

Как признаются сами сотрудники журнала, у них сложилась хорошая традиция дарить в этот день всем бухгалтерам, в частности подписчикам, веселые и креативные подарки.

Возможно, в скором времени в каждой компании возникнут традиции, связанные с празднованием Дня главбуха, а сам праздник получит в России официальный статус.