В Псковской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года-2026»

В Псковской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

В этом году победители будут определены в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля. Информацию необходимо направлять на электронную почту: la.kulagina@social.pskov.ru.

Всероссийский конкурс «Семья года» — это ежегодное яркое и масштабное событие, которое объединяет все больше и больше семей из разных регионов России, связывает российские города и села, станицы и деревни нитью духовно-нравственных и семейных ценностей.