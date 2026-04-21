В опочецких школах отработали действия при терактах и атаках БПЛА

В образовательных учреждениях Опочецкого округа прошли всероссийские учения по отработке комплексного сценария «Действия работников, обучающихся, сотрудников охраны образовательных организаций, а также сотрудников оперативных служб на объектах (территориях) при совершении (угрозе совершения) террористических актов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

В учениях были задействованы руководители и педагогические работники образовательных организаций, работники охраны объектов образования, сотрудники МО МВД России «Опочецкий» и Росгвардия.

Основная цель учений заключалась в повышении уровня готовности персонала и учащихся к оперативным действиям в ситуациях, связанных с террористическими угрозами, такими как вооружённое нападение, захват заложников и обнаружение взрывных устройств, включая те, которые могут быть доставлены с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказали в администрации, в результате учений были успешно отработаны алгоритмы взаимодействия между различными службами, что позволило повысить уровень координации и слаженности действий. Педагоги и сотрудники охраны прошли дополнительную подготовку по использованию средств защиты и эвакуации, а также по взаимодействию с оперативными службами.