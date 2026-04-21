Совет Собрания назначил очередную сессию на 28 апреля

Очередная, 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на вторник, 28 апреля. Такое решение принял Совет Собрания под руководством председателя Александра Котова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По плану заседание должно состояться 30 апреля, но чтобы перед праздниками все наши принятые постановления не остались без движения, предлагаю провести сессию раньше. Следовательно, накануне, в понедельник, пройдут заседания четырёх профильных комитетов», - пояснил Александр Котов.

Утверждённая Советом повестка содержит 32 вопроса. Многие из них, как заметил председатель, связаны с предстоящим переименованием Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области.

Парламентариям также предстоит рассмотреть законопроект о развитии ответственного бизнеса в регионе и внести изменения в ряд действующих областных законов, в том числе в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, традиционно в апреле депутаты заслушают ежегодные доклады о деятельности уполномоченных в 2025 году. Перед депутатским корпусом выступят уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. На заседании также прозвучит доклад регионального правительства о ходе и результатах реализации аграрной политики в 2025 году.

Пленарное заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте Собрания и в социальной сети «ВКонтакте».