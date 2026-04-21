Совет Собрания назначил очередную сессию на 28 апреля

Очередная, 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на вторник, 28 апреля. Такое решение принял Совет Собрания под руководством председателя Александра Котова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Утверждённая Советом повестка содержит 32 вопроса. Многие из них, как заметил председатель, связаны с предстоящим переименованием Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области.
Парламентариям также предстоит рассмотреть законопроект о развитии ответственного бизнеса в регионе и внести изменения в ряд действующих областных законов, в том числе в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования.
Кроме того, традиционно в апреле депутаты заслушают ежегодные доклады о деятельности уполномоченных в 2025 году. Перед депутатским корпусом выступят уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. На заседании также прозвучит доклад регионального правительства о ходе и результатах реализации аграрной политики в 2025 году.
Пленарное заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте Собрания и в социальной сети «ВКонтакте».
