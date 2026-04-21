Российские туристы устремились на лечение в азиатскую страну

Российские туристы все чаще выбирают Южную Корею для поездок с целью лечения, всего в 2025 году страну посетили почти 225 тыс. россиян, сообщили в московском представительстве Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

«В 2025 году российский турпоток в Южную Корею вырос на 14% и составил 224 524 визитов. Число медицинских туристов из России тоже выросло к показателям 2024 года, когда в Республику Корея с целью гражданина приехали 16 622 гражданина РФ», - цитирует главу представительства Юк Гён Ын пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Общее количество посещений Кореи иностранными туристами с целью лечения в 2024 году составило 1,17 млн. На Россию пришлось около 2%, пишет «Интерфакс».

«Не являясь лидером по медицинскому турпотоку в Корею, Россия делит второе место с Казахстаном по тратам на лечение в этой стране – один турист тратит в среднем 13 543 981 вон (порядка 702 тыс. руб.). Лидер – Австралия (14 738 296 вон или 763,5 тыс. руб.). Замыкает Топ-3 – США (13 077 000 вон или 677,4 тыс. руб.)», - добавила глава представительства НОТК.

По ее данным, если раньше основной спрос был сосредоточен в городах Сибири и на Дальнем Востоке, то сейчас растет поток медицинских туристов из регионов Центральной России.

Самые популярные виды медицинской помощи у туристов из России – диагностика, лечение рака, пластическая хирургия, дерматология, акушерство и гинекология.