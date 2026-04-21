Аптека в плюсском селе Ляды откроется раньше срока

Аптека в плюсском селе Ляды откроется завтра, 22 апреля, сообщили в территориальном отделе «Ляды».

«Уважаемые жители и гости села Ляды! Уведомляем вас, что с 22 апреля с 9:00, в селе Ляды начинает работать аптечный пункт,

по адресу: улица Советская, дом №16 (здание пятёрочки)», - сказали в теротделе.

Аптеку планировали открыть к майским праздникам.

«В 2025 году по обращениям жителей села Ляды мы работали над вопросом открытия аптеки. Благодаря совместным усилиям удалось решить этот вопрос положительно», - сообщала глава Плюсского округа Наталья Иванова. По её словам, вопрос передачи помещения в аренду занял времени больше, чем было обозначено вначале. Связано это с удаленностью руководства сети магазинов и необходимостью согласования на всех уровнях.

Как поясняла директор АО «Псковская фармация» Наталия Иванова, в ассортименте будет необходимый перечень лекарственных и медицинских средств, а также учтут потребности жителей.