Сотрудники завода «АВАР» сдали кровь в Пскове

Сотрудники завода «АВАР» традиционно приняли участие в ежегодной акции по сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

«Каждый сданный компонент крови — это реальный шанс на выздоровление для пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Благодарим наших коллег за гражданскую позицию, неравнодушие и готовность делиться самым ценным», — отметили в партии.

В «Единой России» уверены, что именно такие коллективные дела укрепляют социальное здоровье общества и показывают, что завод «АВАР» — это не только производство, но и ответственность перед людьми.

Присоединиться к донорскому движению может каждый. Мероприятие организовано региональным отделением Союза машиностроителей России и проходит в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и Народной программы «Единой России».

Напомним, сотрудники ЗАО «ЗЭТО» и «Велмаш-С» также присоединились к акции в Великих Луках.