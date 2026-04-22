С использованием БПЛА в Псковской области выявили 40 зарастающих сельхозугодий

88 выездных обследований с целью оценки соблюдения требований земельного законодательства правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения (43 из них с применением беспилотных летательных аппаратов) провели специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Псковской области с 1 января по 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Основным видом нарушений стало зарастание сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью, в том числе борщевиком Сосновского.

Например, в ходе осмотра и фиксации состояния одного из земельных участков общей площадью 9,3 га в Невельском муниципальном округе, принадлежащего на праве собственности физическому лицу, при использовании БПЛА были зафиксированы признаки его неиспользования по целевому назначению и зарастание древесно-кустарниковой растительностью.

По результатам обследований с применением БПЛА нарушения земельного законодательства выявлены на 40 земельных участках на общей площади почти 4,1 тысячи га в Бежаницком, Великолукском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Печорском, Порховском и Пустошкинском муниципальных округах.

По итогам контрольных (надзорных) мероприятий с применением БПЛА правообладателям земельных участков выдано 12 предписаний об устранении допущенных нарушений.

