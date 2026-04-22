С бывшего курсанта военной академии в Пскове взыскали свыше 100 тысяч рублей

Псковский военный гарнизонный суд вынес решение по гражданскому делу к бывшему курсанту о взыскании средств федерального бюджета, затраченных на его военную и специальную подготовку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Представитель Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного Министерства обороны Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил взыскать с курсанта средства федерального бюджета, затраченные на его военную и специальную подготовку, в размере 102 510 рублей.

Исковое заявление суд удовлетворил в полном объеме. Ответчик на судебное заседание не явился, но в письменном заявлении вину полностью признал.

Решение в законную силу пока не вступило.