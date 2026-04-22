 
Общество

С бывшего курсанта военной академии в Пскове взыскали свыше 100 тысяч рублей

0

Псковский военный гарнизонный суд вынес решение по гражданскому делу к бывшему курсанту о взыскании средств федерального бюджета, затраченных на его военную и специальную подготовку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Представитель Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного Министерства обороны Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил взыскать с курсанта средства федерального бюджета, затраченные на его военную и специальную подготовку, в размере 102 510 рублей.

Исковое заявление суд удовлетворил в полном объеме. Ответчик на судебное заседание не явился, но в письменном заявлении вину полностью признал.

Решение в законную силу пока не вступило.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026