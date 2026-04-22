36 тысяч площадок для «Диктанта Победы» развернут в 75-ти странах мира

Партия «Единая Россия» 24 апреля проведёт «Диктант Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, количество подготовленных площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет.

«Большая часть откроется в школах, техникумах, вузах. Для нас это принципиально важно, потому что наша задача — вовлекать как можно больше молодых людей. Площадки создаются на военных кораблях, атомных ледоколах и электростанциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах, космодромах. 11 российских авиакомпаний будут писать одновременно в воздухе диктант. В этом году присоединятся более тысячи площадок Федерации независимых профсоюзов России. Традиционно нас поддерживают и силовые ведомства. Для их сотрудников и членов семей, кадетов и курсантов создано более двух тысяч площадок. Семь тысяч площадок появились по инициативе граждан, по поданным от них заявкам», — рассказал координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Жукову в честь 130-летия со дня его рождения.

«Мы также немного поменяли эмблему диктанта: на нём появилась известная всем статуя маршала, которая стоит на входе на Красную площадь. В тестовые задания диктанта включат вопросы, посвященные его биографии, а также касающиеся известных военачальников, писателей, артистов, фронтовиков», — добавил парламентарий.

Александр Сидякин напомнил, что по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева в тестирование включили вопросы, касающиеся специальной военной операции. В этом году они также будут.

Тесты для диктанта перевели на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский.

Для иностранных граждан тестовые задания включают вопросы, в том числе, об участии конкретной страны во Второй мировой войне.

Председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что провести «Диктант Победы» в России и за рубежом помогут более 30 тысяч «Волонтеров Победы».

«Волонтеры Победы» задействованы при проведении акции в Болгарии, на Кипре, в Сербии, в Ливане, Катаре, странах СНГ. Наши добровольцы будут помогать и на территории так называемых недружественных стран, несмотря на давление и достаточно сложную ситуацию. Например, в Австралии, в Бельгии, в Германии. Для наших единомышленников там понятно, что правда и благодарность важнее политической конъюнктуры», — рассказала Ольга Занко.

В этом году впервые партнером акции выступило Всероссийское общество слепых.

«Мы организуем площадки для людей с инвалидностью по зрению, потому что «Диктант Победы» должен быть доступен всем», — добавила Ольга Занко.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что «Диктант Победы» пройдет в более чем 700 российских вузах и их филиалах за рубежом.

«Мы устраиваем эту работу так, чтобы в каждом филиале российского университета за рубежом была соответствующая площадка. Из пяти телемостов три организуют из университетов. Это по-своему символично», — акцентировал Константин Могилевский.

Заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов добавил, что подготовку к исторической акции на платформе «Ростелеком Лицей» прошли уже более 200 тысяч человек. Отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне им помогает интеллектуальный помощник — российская нейросеть «Наша правда».

«Важно, что нейросеть обучена на достоверных подтверждённых данных Российского военно-исторического общества», — отметил заместитель президента.

Для расширения аудитории проект также дополнили игровым форматом — в преддверии «Диктанта Победы» проводится одноимённый кибертурнир по игре «Мир танков».

За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18. К написанию исторического теста присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов. Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали диктант за рубежом.

В этом году для подготовки к тестированию «Единая Россия» запустила нейросеть «Наша правда». Технологическую поддержку инициированному «Единой Россией» проекту оказал «Ростелеком», историческую экспертизу обеспечило Российское военно-историческое общество.