36 тысяч площадок для «Диктанта Победы» развернут в 75-ти странах мира

Партия «Единая Россия» 24 апреля проведёт «Диктант Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, количество подготовленных площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет.
Фото здесь и далее: пресс-служба «Единой России»
В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Жукову в честь 130-летия со дня его рождения.
Александр Сидякин напомнил, что по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева в тестирование включили вопросы, касающиеся специальной военной операции. В этом году они также будут.
Тесты для диктанта перевели на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский.
Для иностранных граждан тестовые задания включают вопросы, в том числе, об участии конкретной страны во Второй мировой войне.
Председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что провести «Диктант Победы» в России и за рубежом помогут более 30 тысяч «Волонтеров Победы».
В этом году впервые партнером акции выступило Всероссийское общество слепых.
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что «Диктант Победы» пройдет в более чем 700 российских вузах и их филиалах за рубежом.
Заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов добавил, что подготовку к исторической акции на платформе «Ростелеком Лицей» прошли уже более 200 тысяч человек. Отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне им помогает интеллектуальный помощник — российская нейросеть «Наша правда».
Для расширения аудитории проект также дополнили игровым форматом — в преддверии «Диктанта Победы» проводится одноимённый кибертурнир по игре «Мир танков».
За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18. К написанию исторического теста присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов. Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали диктант за рубежом.
В этом году для подготовки к тестированию «Единая Россия» запустила нейросеть «Наша правда». Технологическую поддержку инициированному «Единой Россией» проекту оказал «Ростелеком», историческую экспертизу обеспечило Российское военно-историческое общество.