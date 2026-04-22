Мессенджер DION научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1. 

Чат-боты уже стали привычным инструментом для внутренних коммуникаций: они напоминают о встречах, днях рождения коллег и важных задачах, присылают уведомления из рабочих систем, отвечают на типовые HR-вопросы и помогают новым сотрудникам. Теперь такие решения проще создать в DION или перенести из Telegram: платформа берет на себя шифрование сообщений, благодаря чему данные остаются надежно защищенными. Кроме того, на базе DION.Чаты можно запускать ИИ-помощников для повседневных рабочих задач.

Статусы доступности помогают быстрее сориентироваться, готов ли собеседник к общению или лучше связаться с ним позже. В интерфейсе предусмотрены варианты «Доступен», «Занят», «На совещании», «Не в сети» и «Ведет демонстрацию». Статус можно выбрать вручную, а во время звонка или демонстрации экрана он отображается автоматически.

«Корпоративный чат перестал быть просто окном для переписки — для многих команд это уже полноценная рабочая среда, где решаются самые разные задачи. Поэтому для нас было важно помочь разработчикам плавно перенести чат-ботов в корпоративный мессенджер, а пользователям дать больше контекста о доступности собеседника. В результате коммуникация становится удобнее и точнее: меньше лишних действий и отвлекающих моментов, больше рабочих вопросов, которые можно решить прямо внутри DION», — отметил владелец продукта DION.Чаты Станислав Полянский. 
