Мессенджер DION научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.

Чат-боты уже стали привычным инструментом для внутренних коммуникаций: они напоминают о встречах, днях рождения коллег и важных задачах, присылают уведомления из рабочих систем, отвечают на типовые HR-вопросы и помогают новым сотрудникам. Теперь такие решения проще создать в DION или перенести из Telegram: платформа берет на себя шифрование сообщений, благодаря чему данные остаются надежно защищенными. Кроме того, на базе DION.Чаты можно запускать ИИ-помощников для повседневных рабочих задач.

Статусы доступности помогают быстрее сориентироваться, готов ли собеседник к общению или лучше связаться с ним позже. В интерфейсе предусмотрены варианты «Доступен», «Занят», «На совещании», «Не в сети» и «Ведет демонстрацию». Статус можно выбрать вручную, а во время звонка или демонстрации экрана он отображается автоматически.