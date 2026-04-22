Из простой многодетной мамы — в королевы: Татьяна Крылова о жизни с короной, критике и поддержке земляков

До участия в конкурсе красоты эта женщина была простой многодетной мамой. Однако, найдя в себе уверенность и таланты, она смогла надеть корону. Первая Вице-Миссис Северо-Запад-2025, Миссис Великие Луки гран-при-2024 Татьяна Крылова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о том, как преобразилась ее жизнь после фестивалей.
Помимо великолукского фестиваля, Татьяна Крылова приняла участие и в «Миссис Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. По ее словам, поначалу было очень волнительно, однако она нашла своих «земляков».
Она подчеркнула, что подружилась с некоторыми конкурсантками и общается до сих пор: «Важно не растерять человеческие качества во время соперничества. Взаимопомощь всегда должна оставаться в конкурсе».
Татьяна Крылова призналась, что критика в интернете ее будоражит и задевает. Однако, она находит в этом стимул не концентрироваться на негативе.
Будущим участницам фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пожелала быть уверенными в себе.
«Будьте уверенными в себе и ищите таланты, которые вы покажете миру. То, что спрятано, можно найти и проявить. Поэтому я желаю девочкам искать внутри себя то самое, показывать и приносить это в конкурсе, чтобы мы тоже это увидели», - заключила Миссис.
Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая. В полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.