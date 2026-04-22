Из простой многодетной мамы — в королевы: Татьяна Крылова о жизни с короной, критике и поддержке земляков

До участия в конкурсе красоты эта женщина была простой многодетной мамой. Однако, найдя в себе уверенность и таланты, она смогла надеть корону. Первая Вице-Миссис Северо-Запад-2025, Миссис Великие Луки гран-при-2024 Татьяна Крылова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о том, как преобразилась ее жизнь после фестивалей.

«До конкурса я была просто многодетной мамой, а после конкурса стала многодетной мамой с короной. Дети мною восхищаются, доченька всегда говорит младшей о том, что она теперь принцесса, потому что мама у нее королева. Моя жизнь стала более насыщенной – мне поступают разные предложения о съемках и сотрудничестве. Мне всегда хотелось именно таких событий в жизни, и я рада, что они сейчас со мной происходят», - поделилась гостья студии.

Помимо великолукского фестиваля, Татьяна Крылова приняла участие и в «Миссис Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. По ее словам, поначалу было очень волнительно, однако она нашла своих «земляков».

«В первый день было очень волнительно. Мне повезло, потому что я участвовала с Антониной Спиридоновой из Великих Лук. Позже меня поддерживали девочки из Пскова – Алина и Аня, они тоже участвовали. За счет этого было проще. А так - другой город, директор, уставы конкурса, все по-другому. Ты смотришь на соперниц из других уголков России, и невольно оцениваешь их. И здесь поддержка очень важна», - заметила Татьяна Крылова.

Она подчеркнула, что подружилась с некоторыми конкурсантками и общается до сих пор: «Важно не растерять человеческие качества во время соперничества. Взаимопомощь всегда должна оставаться в конкурсе».

Татьяна Крылова призналась, что критика в интернете ее будоражит и задевает. Однако, она находит в этом стимул не концентрироваться на негативе.

«Когда читаешь негативные комментарии, немножко будоражит внутри. Хочется ответить или доказать человеку, что это не так. Это больше задевает, потому что ты понимаешь, что это не так. Но это занимает две секунды – вдох, выдох, и я просто пролистываю и забываю. Я стараюсь не думать об этих комментариях. Это портит нервную систему. Ну и зачем? Мы же знаем, что мы прошли. Какой был путь для того, чтобы эта корона сияла на голове, чтобы получить титул! Поэтому: пусть говорят», - подчеркнула гостья студии.

Будущим участницам фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пожелала быть уверенными в себе.

«Будьте уверенными в себе и ищите таланты, которые вы покажете миру. То, что спрятано, можно найти и проявить. Поэтому я желаю девочкам искать внутри себя то самое, показывать и приносить это в конкурсе, чтобы мы тоже это увидели», - заключила Миссис.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая. В полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.