Директору Псковского ОРТПЦ присвоили звание заслуженного работника связи РФ

Директору Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александру Лаптиёву присвоили звание заслуженного работника связи, данная информация следует из указа «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина.

Александр Лаптиёв возглавляет радиоцентр с 1 января 2011 года.

Псковский областной радиотелевизионный передающий центр - это подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети, основной оператор эфирного цифрового и аналогового телевизионного и радиовещания в Псковской области.

Указ был подписан вчера, 21 апреля.