Организацию жизнеустройства людей с ментальными нарушениями обсудили в Пскове

Организацию системы жизнеустройства людей с психическими нарушениями обсудили на стратегической сессии на площадке Социального городка в Пскове в среду, 22 апреля. Мероприятие собрало около 100 человек — представителей исполнительных органов власти региона, общественных организаций, руководителей и специалистов организаций стационарного социального обслуживания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что сегодня у всех участников есть возможность получить новые знания и информацию, практические рекомендации для работы с серьезной аудиторией — гражданами, которые нуждаются в специальном сопровождении, уходе, внимании и заботе.

В рамках стратегической сессии рассмотрели актуальные вопросы организации стационарного социального обслуживания граждан с ментальными нарушениями, жизнеустройство вне стен домов-интернатов, комплексное сопровождение и подготовку специалистов к работе с детьми и взрослыми целевой группы.

Приглашенным экспертом выступила председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики», член совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова, которая рассказала о перспективах развития социальной помощи, совершенствовании системы поддержки качества жизни. Отдельно спикер отметила опыт социального сопровождения Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

В продолжение стратегической сессии участники в группах проанализировали актуальные вопросы по трем ключевым трекам — медицина, образование и жизнеустройство, особое внимание уделили выстраиванию межведомственного взаимодействия и социальному обслуживанию.

