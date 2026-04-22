Пскович создал виртуальный заповедник и победил в чемпионате «Профессионалы»

Учащийся Псковского технического лицея Алексей Сергеев стал победителем итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Разработка виртуальных миров (юниоры)», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За три соревновательных дня школьнику предстояло создать игровую локацию в виде заповедника с животными, работниками и посетителями, а также спроектировать ключевые зоны и добавить интерактивные элементы, используя возможности игрового движка.

Экспертом на соревнованиях выступил наставник и методист «Кванториума» Игорь Смирнов.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

Ранее сообщалось, что учащаяся средней общеобразовательной школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева Светлана Ворошилова стала победителем итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в группе «Юниор». Девушка выступала в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения». 

