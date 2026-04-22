Великолучанин получил штраф за использование своей карты в дропперской схеме

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в осуществлении неправомерных операций с использованием электронного средства платежа из корыстной заинтересованности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в сентябре 2025 года подсудимый, действуя как «дроппер», сообщил неизвестному лицу номера своих банковских карт. В период с 15 по 17 сентября на эти счета поступили чужие денежные средства в сумме 118 200 рублей. Осознавая незаконность своих действий, гражданин перевел полученные средства на иные счета, а 1656 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

С учетом мнения гособвинителя суд вынес обвинительный приговор. Великолучанину назначен штраф в размере 110 000 рублей.

Кроме того, принадлежащий осужденному мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства.

Сотрудники прокуратуры напоминают, что участие в схемах по обналичиванию и переводу чужих средств («дропперство») влечет уголовную ответственность с конфискацией имущества.