ЦБ опроверг сообщения СМИ об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая

Центробанк опроверг сообщения о платных переводах через СБП для россиян и бизнеса с 1 мая. 

«Все размеры тарифов остались без изменений. <...> Как и ранее, для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц — бесплатные», — отметил регулятор.

С 1 мая будет действовать новая редакция тарифов за перечисление средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП, пишет РИА Новости.

ЦБ подчеркнул, что она содержит лишь уточнения: ранее действовавшие правила сведут в один документ, будет использоваться термин «клиент Банка России», также добавится пояснение в отношении НДС.

 

Реклама на ПЛН

