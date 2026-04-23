На Солнце произошла двойная вспышка впервые за две недели

На Солнце произошла первая после двухнедельного перерыва вспышка уровня M, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

«Действительно, растёт активность; тут уже, как говорится, без микроскопа видно. Очередной очень эффектный сильный взрыв, наблюдавшийся на левом краю Солнца, появился на снимках с космических телескопов около 8 утра по московскому времени. На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля», - сообщили ученые.

По мнению астрономов, событие на данный момент считается нейтральным для Земли.

«Вспышка, судя по всему, была двойной. При определённой внимательности можно разглядеть синхронный взрыв в расположенной слева яркой области, отделённой от первой расстоянием около миллиона километров. Левая область (№ 4420), кстати, продолжает довольно быстро расти, и, если этот рост не прекратится, то уже завтра может начать создавать проблемы для Земли. До центра солнечного диска, куда она сейчас перемещается вращением Солнца и откуда возможны фронтальные удары по планете, осталось совсем немного», - добавили ученые.
