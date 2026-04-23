 
Общество

Начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

Прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» стартует в четверг, 23 апреля, поданные анкеты, прошедшие модерацию, будут включены в видеоряд-шествие, трансляция которого пройдет 9 мая.

Прием заявок через официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» будет проходить с 23 апреля по 6 мая. Все желающие также смогут подать заявку через мини-приложения «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». В ходе подачи заявки участники смогут колоризировать и восстановить фотографии своих ветеранов с помощью современных технологий от компании Сбер.

Согласно информации, размещенной на сайте движения, анкеты героев, прошедшие модерацию в прошлом году, будут автоматически включены в трансляцию. Само шествие начнётся 9 мая в 12:00 по местному времени.

Первыми трансляцию увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего онлайн-шествие последовательно пройдёт по всем часовым поясам России, пишет «Интерфакс».

