Бригады псковской скорой помощи за неделю почти 50 раз выезжали на острые инфаркты миокарда

За неделю с 13 по 20 апреля в Едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировали 2 975 обращений, сообщили Псковской Ленте Новостей в СМП.

Из них в службу неотложной помощи при поликлинике передали 228 обращений. Для передачи выездным бригадам СМП приняли 2 426.

В число этих вызовов входит реагирование на дорожно-транспортные происшествия – 24. На пожары бригады выезжали 23 раза. В общественные места - 266 раз.

392 раза сотрудники скорой помощи оказали помощь детям. По ОРВИ совершен 141 выезд. На острые нарушения мозгового кровообращение СМП реагировало 70 раз, а на острые инфаркты миокарда - 49 раз.

1194 вызовов были экстренными, 1504 - неотложными, но без угрозы для жизни. Количество безрезультатных вызовов составило 549

За неделю сотрудникам скорой медицинской медицинской помощи выразили благодарность три пациента.