В Пскове состоялись III Комаровские чтения «Достоинства народов России на благо детства»

Как дошкольнику привить уважение к культурам разных народов России и другие вопросы обсудили 23 апреля участники III Комаровских чтений «Достоинства народов России на благо детства». Об этом сообщает администрация города Пскова в своем канале в «Макс».

С приветственным словом на открытии форума выступил заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

В этом году форум расширил перечень участников: к нему присоединились педагоги дошкольного образования и учёные из Республики Узбекистан, Республики Беларусь, ЛНР, Республики Саха (Якутия), Волгограды, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Организатора форума подготовили программу, где традиционные методы сочетаются с инновационными: интерактивное поле, телемост, мастер-классы, круглый стол, выездные экскурсии и выставки, серии докладов и много живого общения. Главная цель – обмен успешными этнопедагогическими практиками.

Форум посвящён памяти Тамары Комаровой, советского и российского педагога, создателя целостной системы художественно-эстетического воспитания дошкольников, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации.