Память Матвея Кузьмина почтили в Великих Луках перед премьерой фильма «Семь верст до рассвета»

Перед началом премьерного показа фильма «Семь верст до рассвета» участники мероприятия почтили память Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, чьему подвигу посвящен фильм, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

К памятнику Матвею Кузьмину на месте его гибели на территории Малкинской высоты возложили цветы.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, представители съёмочной группы, актёры Фёдор Добронравов и Мария Шукшина, а также родственники Матвея Кузьмина.

Предпремьерный показ состоится сегодня, 23 апреля.

Кинокартина «Семь верст до рассвета» основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, уроженца Псковской области Матвея Кузьмина.

Зимой 1942 года он повторил подвиг Ивана Сусанина – сопровождая подразделения немецких стрелков, вывел врагов под огонь пулемётчиков Красной Армии. Съёмки киноленты проходили недалеко от мест реальных событий. В подготовке съёмок большую помощь оказал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов («Единая Россия»).