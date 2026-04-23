Арт-объект «Подкова» установят в новом псковском сквере на улице Индустриальной

Подрядная организация приступила к работам в сквере у дома №2 на улице Индустриальной в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

Специалисты выполняют трассировку, проводят выборку грунта и обозначают будущие дорожки.

«Напомню, что после завершения работ здесь появятся новые тротуары и площадки, будет установлен арт‑объект "Подкова", а также скамейки и урны. Кроме того, территорию оснастят освещением и системой видеонаблюдения, высадят газон и новые кустарники и деревья», - рассказал Борис Елкин.

В Пскове сейчас проходит голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году, оно продлится до 12 июня и идет на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.