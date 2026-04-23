 
Общество

Александр Козловский: Проблема бездомных животных – это про ответственность людей

0

Проблема бездомных животных – это не столько про улицу, сколько про ответственность людей. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Значительная часть животных, которых мы видим сегодня на улицах, когда-то были домашними. Их не стерилизовали, их потомство оказалось никому не нужным, а иногда и самих животных просто выбросили. К этому добавляется бесконтрольное разведение, когда животных разводят ради быстрой прибыли, не задумываясь о том, что будет с их потомством», - отметил Александр Козловский.

Для решения проблемы бездомных животных принимаются законопроекты, регулярно обсуждаются новые инициативы. 

«При этом важно понимать, что одними законами проблему не решить. Большую роль играет участие общества, и такие примеры уже есть. В Псковской области при поддержке партии "Единая Россия" сложилась устойчивая практика помощи приютам для бездомных животных. В этой работе участвуют школьники, студенты, волонтеры, предприниматели – люди разных поколений и профессий. Они собирают корма и медикаменты, помогают обустраивать территории, ухаживают за животными. Эта помощь оказывается не разово, а на постоянной основе, потому что приюты нуждаются в поддержке каждый день», - поделился депутат.

Партийный проект «Защита животного мира» и программа поддержки муниципалитетов, где проблема бездомных животных стоит особенно остро, направлены в том числе на помощь таким инициативам и волонтерским организациям. «Это важная часть системной работы, которая объединяет усилия государства и общества. Только сочетание ответственности владельцев, понятных правил в сфере разведения и живого участия людей способно изменить ситуацию. Именно в этом направлении сегодня выстраивается комплексная работа», - заключил Александр Козловский.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026