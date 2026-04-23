Александр Козловский: Проблема бездомных животных – это про ответственность людей

Проблема бездомных животных – это не столько про улицу, сколько про ответственность людей. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Значительная часть животных, которых мы видим сегодня на улицах, когда-то были домашними. Их не стерилизовали, их потомство оказалось никому не нужным, а иногда и самих животных просто выбросили. К этому добавляется бесконтрольное разведение, когда животных разводят ради быстрой прибыли, не задумываясь о том, что будет с их потомством», - отметил Александр Козловский.

Для решения проблемы бездомных животных принимаются законопроекты, регулярно обсуждаются новые инициативы.

«При этом важно понимать, что одними законами проблему не решить. Большую роль играет участие общества, и такие примеры уже есть. В Псковской области при поддержке партии "Единая Россия" сложилась устойчивая практика помощи приютам для бездомных животных. В этой работе участвуют школьники, студенты, волонтеры, предприниматели – люди разных поколений и профессий. Они собирают корма и медикаменты, помогают обустраивать территории, ухаживают за животными. Эта помощь оказывается не разово, а на постоянной основе, потому что приюты нуждаются в поддержке каждый день», - поделился депутат.

Партийный проект «Защита животного мира» и программа поддержки муниципалитетов, где проблема бездомных животных стоит особенно остро, направлены в том числе на помощь таким инициативам и волонтерским организациям. «Это важная часть системной работы, которая объединяет усилия государства и общества. Только сочетание ответственности владельцев, понятных правил в сфере разведения и живого участия людей способно изменить ситуацию. Именно в этом направлении сегодня выстраивается комплексная работа», - заключил Александр Козловский.