Эссе и слесари: финал конкурса «Лучший по профессии-2026» прошел в ПТС

Четвертая глава ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» на предприятии «Псковские тепловые сети» подошла к концу и стала заключительной. Сегодняшней «вишенкой на торте» стали слесари, которым предстояло написать эссе, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Мы до сих пор находимся под невероятным впечатлением! Знали, что этот этап получится очень эффектным и зрелищным, но и подумать не могли, чтобы настолько!» — отметили в ПТС, добавив, что этот день получился самым ярким, вне всяких сомнений.

Еще на этапе планирования конкурсных дней было решено, что именно слесари по обслуживанию тепловых сетей должны стать героями соревнования. Как отметили на предприятии, так и получилось. Конкурсная комиссия заведомо усложнила этот этап, добавив в него нестандартную проверку знаний конкурсантов.

Вместо привычных тестов, испытуемым предложили подготовить эссе на тему «Действия по ликвидации утечки. От момента ее обнаружения до запуска участка трубопровода в работу».

«Вначале мы подумали, что это не самая здравая идея. Ну как это — заставить слесаря писать эссе? Разве это не перебор? Но каково же было наше удивление, когда мы ознакомились с содержанием данных работ! Из всех проведенных нами за пять лет проверок знаний сегодня мы увидели лучший из возможных результатов. Имея за своими плечами многолетний опыт работы, о некоторых вещах мы сами узнали впервые», — изумились в ПТС.

Организаторы не постеснялись похвалить руководителей структурных подразделений, которые выдвинули своих представителей на конкурс. По их словам, если остальные сотрудники имеют такой же уровень теоретических знаний, то в «ежегодных экзаменах нет никакого смысла»:

«Может, именно в этих экзаменах и кроется основная причина такой серьезной подготовки конкурсантов? Как знать. Хотя самую важную роль здесь имеет разряд, опыт работы и личные достижения. Лично для нас каждый из конкурсантов хорошо знаком. Ведь каждый из них — это настоящая гордость своего структурного подразделения. В чем мы снова сегодня убедились».

Второе испытание было не менее интересным: специалистам предлагалось заменить неподвижный участок трубопровода, который, по легенде испытания, находился в тепловой камере.

Подготовка была основательной — трубы «наглухо» приварили к идущим в цеху конструкциям, чтобы конкурсанты не могли их крутить. Работать действительно пришлось в не самых удобных условиях.

Для большего эффекта руководитель ремонтной службы предприятия Игорь Горшанов зарезервировал двух сварщиков, которые помогали в имитируемых ремонтных работах. Когда к ним обращались конкурсанты, сварщики «прихватывали» нужные места трубопровода. Вместе с этим, они также помогали членам жюри подводить итоги конкурса.

«На наш взгляд, экспертное мнение людей, которым в реальных условиях необходимо участвовать в ликвидации утечек, нельзя игнорировать. Плюс — это взгляд со стороны, который позволяет сделать итоговую оценку наиболее объективной», — комментируют в ПТС.

В заключение организаторы выразили благодарность конкурсантом и организаторам:

«Нам очень жаль, что конкурс подошел к завершению, но в этом году он вышел на славу. Без шероховатостей не обошлось, но в следующем году мы постараемся их исправить. Огромное спасибо и всем конкурсантам, которые приняли участие в наших соревнованиях! И не отметить труд организаторов мы тоже не можем. Все огромные молодцы».

Официальные итоги конкурса уже почти подведены, их публикация запланирована на понедельник.

Напомним, первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.

На второй день участником предстояло сместить акцент с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения.

Третий день конкурса прошел в два этапа — специалисты подключали помещения к свету и занимались сборкой реверсивной схемы.