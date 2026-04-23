Эссе и слесари: финал конкурса «Лучший по профессии-2026» прошел в ПТС

Четвертая глава ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» на предприятии «Псковские тепловые сети» подошла к концу и стала заключительной. Сегодняшней «вишенкой на торте» стали слесари, которым предстояло написать эссе, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Еще на этапе планирования конкурсных дней было решено, что именно слесари по обслуживанию тепловых сетей должны стать героями соревнования. Как отметили на предприятии, так и получилось. Конкурсная комиссия заведомо усложнила этот этап, добавив в него нестандартную проверку знаний конкурсантов.
Вместо привычных тестов, испытуемым предложили подготовить эссе на тему «Действия по ликвидации утечки. От момента ее обнаружения до запуска участка трубопровода в работу».
Организаторы не постеснялись похвалить руководителей структурных подразделений, которые выдвинули своих представителей на конкурс. По их словам, если остальные сотрудники имеют такой же уровень теоретических знаний, то в «ежегодных экзаменах нет никакого смысла»:
Второе испытание было не менее интересным: специалистам предлагалось заменить неподвижный участок трубопровода, который, по легенде испытания, находился в тепловой камере.
Подготовка была основательной — трубы «наглухо» приварили к идущим в цеху конструкциям, чтобы конкурсанты не могли их крутить. Работать действительно пришлось в не самых удобных условиях.
Для большего эффекта руководитель ремонтной службы предприятия Игорь Горшанов зарезервировал двух сварщиков, которые помогали в имитируемых ремонтных работах. Когда к ним обращались конкурсанты, сварщики «прихватывали» нужные места трубопровода. Вместе с этим, они также помогали членам жюри подводить итоги конкурса.
В заключение организаторы выразили благодарность конкурсантом и организаторам:
Официальные итоги конкурса уже почти подведены, их публикация запланирована на понедельник.
Напомним, первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.
На второй день участником предстояло сместить акцент с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения.
Третий день конкурса прошел в два этапа — специалисты подключали помещения к свету и занимались сборкой реверсивной схемы.