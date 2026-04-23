На муниципальный конкурс проектов ТОС в Псковском округе поступило 26 заявок

На IV муниципальный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений прием заявок завершен, всего их поступило 26, сообщила в своем канале в Max глава Псковского округа Наталья Федорова.

Фото из канала Наталья Федоровой в Max

Инициативы имеют разную направленность: оборудование детских игровых площадок, организация уличного освещения, организация площадок для сбора и хранения ТКО, благоустройство общественных территорий, мест отдыха граждан и другие. Все они будут рассмотрены конкурсной комиссией.

«Общая сумма финансовой поддержки проектов-победителей из муниципального бюджета составляет 10 млн рублей, сумма одного гранта - от 100 до 400 тысяч рублей», - отмечает Наталья Федорова.

Напомним, что до 12 июня в Псковском округе проходит голосование по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

