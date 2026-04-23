 
Общество

Путин поручил обеспечить работу ключевых сервисов при ограничении интернета

Владимир Путин поручил правительству проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.

«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом, то есть действия портала «Госуслуг», платежных систем, сервисов записи к врачу должны быть обеспечены даже в период общих базовых ограничений», — сказал он на заседании.

Для этого, по его словам, есть все технологические возможности. Россиян же о введении подобных мер важно своевременно информировать, однако не в ущерб безопасности.

«Когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники, то есть они тоже все слышат, все видят», — пояснил президент.

Поэтому он призвал силовиков и гражданские структуры действовать сообща, чтобы находить оптимальные решения — например, отчитываться хотя бы по результатам работы.

«Безусловно, мы всегда рассчитываем на то, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы», — подчеркнул Путин.

Важной проблемой остается обеспечение доступом в интернет сельских поселений, а также приграничных территорий, где работают системы радиоэлектронной борьбы. Глава Минцифры Максут Шадаев в качестве возможного решения предложил финансировать прокладку кабеля до конкретного потребителя.

Мобильный интернет в российских регионах ограничивают из-за угрозы атак беспилотников, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети. Поэтому Минцифры разработало специальный белый список социально значимых ресурсов, которые работают даже при сбоях.

Сейчас в нем находятся более 120 сервисов. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, новостные сайты, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов. Этот перечень составляют по согласованию с органами безопасности. Важное условие для попадания в него — расположение всех вычислительных мощностей на территории России, пишет РИА Новости.

