Круглый стол по вопросам социального партнёрства состоялся в Доме профсоюзов в Пскове

В Доме профсоюзов состоялся межрегиональный Круглый стол по вопросам социального партнёрства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В Малом зале прошёл Круглый стол с участием заместителя председателя Псковского облсовпрофа Андрея Стегния, председателя Брестского областного объединения профсоюзов Леонида Мартынюк, председателей областных отраслевых организаций профсоюзов, аппарата Псковского областного совета профсоюзов, а также главного правового инспектора труда Брестского объединения профсоюзов Ирины Михнович.

В ходе мероприятия состоялся конструктивный обмен опытом по ключевым направлениям профсоюзной деятельности:

  • развитие социального партнёрства;
  • осуществление контроля за выполнением обязательств по соглашениям и коллективным договорам;
  • проведение проверок соблюдения работодателями трудового законодательства.

«Диалог получился насыщенным и полезным. Нам был интересен опыт брестских коллег в части правового контроля и механизмов реального влияния на выполнение коллективных договоров. Видно системную работу. Уверен, что такие встречи помогают вырабатывать эффективные решения для защиты прав трудящихся и сближают подходы наших организаций в вопросах социальной справедливости»,- отмечает Андрей Стегний.

