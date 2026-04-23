 
Общество

Более 1800 псковичей приняли участие в месяце чистоты

Субботник, проводимый сотрудниками администрации города Пскова состоялся сегодня, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Сегодня вместе с коллегами, сотрудниками Администрации города Пскова, вышли на традиционный субботник. В этом году мы навели порядок на берегу Псковы со стороны Плехановского посада в районе Кузнецкого моста. Приятно видеть, как совместными усилиями преображаются городские пространства. Я благодарю всех неравнодушных псковичей, кто принял участие в месяце чистоты. А это уже более 1800 человек. Вместе мы привели в порядок 54 городские территории — и это не предел!» - сообщил глава города.

До завершения весеннего месяца чистоты осталась ещё неделя.

 

«Приглашаем всех желающих присоединиться к уборке городских территорий. Напомню, что для участия достаточно позвонить в Управление городского хозяйства по телефону 29-15-22. Специалисты расскажут о ближайших мероприятиях и предоставят весь необходимый инвентарь: грабли, мешки, перчатки.  Давайте продолжать заботиться о красоте родного города! Каждая убранная территория — это вклад в благополучие нашего общего дома», - добавил глава города.

