В России призвали штрафовать родителей, оскорбляющих учителей

Родителей школьников, оскорбляющих преподавателей, необходимо штрафовать на большие суммы, поскольку россияне понимают только язык финансовых санкций, заявил в эфире радио Sputnik корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Я считаю, что тех, кто запускает собственных детей, кто плохо относится к учителям и считает их обслуживающим персоналом, нужно штрафовать. Ребенок сделал оскорбительный ролик про учителей – что с ним можно сделать: поставить на учет в ПНД? Никто этого не будет делать. А вот родителям "ремнем по попе" дать стоит. И для родителей такой "ремень" – это деньги», – констатировал журналист.