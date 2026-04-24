Дедовичский суд арестовал мужчину на 3 суток за нецензурную брань из-за пенсии 

За нарушение общественного порядка в посёлке Дедовичи уроженец Ленинградской области подвергнут административному аресту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что подсудимый Смирнов, находясь в здании Пенсионного фонда в посёлке Дедовичи, громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью в адрес третьих лиц, вел себя неадекватно. На замечания сотрудников отделения мужчина не реагировал, тем самым нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу.

Со слов правонарушителя, причиной такого поведения явилось пояснение сотрудников Пенсионного фонда о том, что пенсия мужчины была переведена в город Опочка и ему необходимо подождать. Смирнова такой ответ не устроил, в связи с чем он стал возмущаться. Сотрудники Пенсионного фонда подтвердили, что Смирнов требовал от них выдать ему пенсию, кричал и выражался нецензурной бранью, мешал им работать.

Оценив представленные доказательства в совокупности, судья признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 3 суток.

