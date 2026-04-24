Началось благоустройство сквера в центре Новоржева

В сквере у здания администрации Новоржевского муниципального округа начались работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Этот проект — результат нашего общего выбора: в 2025 году сквер у дома 55 на улице Германа победил во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Ваше активное участие и поддержка помогли этой общественной территории попасть в программу — спасибо каждому, кто отдал свой голос!» - пишет Любовь Трифонова.

Сквер расположен в самом центре города — перед зданием администрации.

По словам главы округа, после обновления он станет ещё более уютным и комфортным местом для отдыха, встреч и прогулок. Это вклад в облик Новоржева и качество жизни его жителей.

Напомним, до 12 июня проходит голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе ФКГС. Голосование идет на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.